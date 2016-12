Monito di Papa Francesco sui migranti: "Assumersi responsabilità del loro destino"

Per il Papa il crocifisso è "la cattedra di Dio", l'unica in grado di insegnare la via di un "amore umile" capace di "rinunciare" a "egoismo, potere, fama". "Può sembrarci tanto distante - ha aggiunto - il modo di agire di Dio, che si è annientato per noi, mentre a noi pare difficile persino dimenticarci un poco di noi".



"Egli - ha proseguito - viene a salvarci; siamo chiamati a scegliere la sua via: la via del servizio, del dono, della dimenticanza di sé. Possiamo incamminarci su questa via soffermandoci in questi giorni a guardare il Crocifisso, la cattedra di Dio, per imparare l'amore umile, che salva e dà la vita, per rinunciare all'egoismo, alla ricerca del potere e della fama. Con la sua umiliazione, Gesù ci invita a camminare sulla sua strada". Il Pontefice ha quindi invitato a meditare su "questo mistero del suo annientamento per noi".