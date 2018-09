Mondo di mezzo, disposto il carcere duro per Massimo Carminati

Il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha disposto il 41 bis, il regime di carcere duro, per Massimo Carminati, l'uomo chiave dell'inchiesta "Mondo di mezzo". La misura è stata disposta a seguito della sentenza di II grado che ha riconosciuto l'aggravante mafiosa, l'art. 416 bis, per l'ex terrorista del Nar e l'imprenditore Salvatore Buzzi, capovolgendo la sentenza di primo grado. Il 416 bis è stato riconosciuto per 18 su 43 imputati.