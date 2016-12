Troppi sguardi a ragazza,mega rissa

Sette uomini sono finiti in ospedale a Isernia per uno sguardo di troppo a una ragazza. La rissa è scoppiata in un locale di Cantalupo nel Sannio (Isernia). Sono dovuti intervenire i carabinieri per riportare la calma. Calci, pugni, schiaffi e spintoni sono volati tra tre ragazzi di Isernia, tre di Campobasso e uno di Napoli. Tutti e sette, oltre alle ferite, hanno ricevuto anche una denuncia per rissa aggravata.