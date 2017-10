Torino, albanese ucciso a colpi di pistola: killer in fuga

Un albanese di 39 anni, ferito nella notte a Torino da alcuni colpi di pistola, è morto poco dopo in ospedale. Gli spari intorno alle 3.30 davanti ad un bar di zona San Paolo, quartiere popolare a ridosso del centro. La polizia, intervenuta sul posto, sta indagando per identificare chi ha sparato e per quali motivi ha fatto fuoco. A sparare contro di lui sarebbero stati due uomini.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, sarebbero due gli uomini che questa mattina, intorno alle 3.30, hanno fatto fuoco contro l'albanese. Tre, a quanto si apprende, i colpi sparati, forse calibro 45.



La sparatoria è avvenuta nel quartiere Pozzo Strada, e non come appreso in un primo momento in zona San Paolo, in via Fidia, davanti a un bar aperto tutta la notte. Ancora da chiarire i motivi dell'agguato. Tra le ipotesi degli inquirenti, un regolamento di conti tra bande albanesi. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato San Paolo e della Squadra Mobile.