Terremoto di magnitudo 4.1 in Molise Scossa anche tra Genova e Piacenza

08:59 - Una scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione a Campobasso e molti altri centri del Molise poco intorno alle 12.40. La scossa, secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha avuto una magnitudo di 4.1 ad una profondità di 17,6 km. L'epicentro è stato localizzato a 29 chilometri da Campobasso. Molte le persone che dopo aver avvertito il terremoto sono uscite di casa.

Alle 12.45, con lo stesso epicentro, è avvenuta una seconda scossa, di magnitudo 2, con una profondità di 17,3 chilometri. Al momento non si segnalano danni in provincia di Campobasso. Il sisma è stato avvertito anche in Abruzzo, in particolare nella Valle Peligna e nel Pescarese.



Scossa anche tra Genova e Piacenza - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 è stata invece registrata nella notte nel distretto sismico della Valle del Trebbia, a una profondità di 6,1 chilometri. L'epicentro è stato localizzato nell'area di Rezzoaglio e Santo Stefano d'Aveto, in provincia di Genova.



Tra i comuni interessati anche Cerignale, Corte Brugnatella, Ferriere e Ottone, nel Piacentino. Bedonia e Tornolo in provincia di Parma.