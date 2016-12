Si butta dal quarto piano: salva

Prima ha assunto alcol e barbiturici, e poi ha tentato il suicidio gettandosi dal quarto piano del palazzo nel quale vive. La caduta è stata però attutita dalla vegetazione, e così la giovane donna, straniera ma residente a Isernia, si è salvata: è ora ricoverata in prognosi riservata in ospedale ma non è in pericolo di vita. La giovane avrebbe tentato di togliersi la vita dopo una delusione sentimentale.