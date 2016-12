Porto Termoli, muore pensionato

Tragico incidente al porto di Termoli (Campobasso): un uomo di 80 anni è morto dopo un volo di 15 metri dalla scala a chiocciola che collega il centro storico della città con la banchina. Sulle cause della caduta indagano i carabinieri e, tra le ipotesi al vaglio, c'è anche quella del suicidio. Sotto shock gli operatori portuali e marittimi, come anche i numerosi turisti che affollano il porto in una giornata di grandi partenze.