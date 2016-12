Muore dopo 4 giorni Pronto soccorso

Una donna di 61 anni, originaria di Agnone, è morta martedì all'ospedale di Isernia dopo essere rimasta per quattro giorni al Pronto soccorso in attesa che si liberasse un posto letto nel reparto di Medicina. La paziente era arrivata al Veneziale per problemi di natura gastrointestinale. I medici del Pronto Soccorso hanno segnalato il caso alla direzione sanitaria che ha disposto l'esame autoptico.