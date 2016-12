Molise, lunedì chiuse molte scuole

Gelo e bufere di neve stanno creando diversi disagi in Molise. Da sabato sera nevica senza sosta su quasi tutta la regione, anche a quote basse, e le temperature sono precipitate di una decina di gradi. A Campobasso più di 20 centimetri di neve e quasi cento mezzi in azione per sgomberare le strade e i marciapiedi. In molti Comuni è stata decisa la chiusura delle scuole per la giornata di lunedì.