Nuova forte scossa di terremoto in Molise: magnitudo 5.1 | Lievi danni ma nessun ferito

Continua a tremare la terra in Molise: una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 è stata registrata alle 20:19. L'epicentro, riferisce l'Ingv, è a 4 chilometri da Montecilfone (Campobasso), a una profondità di 9 chilometri. La gente si è riversata in strada. Il presidente della Regione Molise Donato Toma: "Lievi danni ma nessun ferito". Il sisma è stato avvertito anche in Campania, Abruzzo, Puglia e nel sud del Lazio, fino alle porte di Roma.

La scossa ha colpito, oltre all'epicentro Montecilfone, anche altri Comuni in provincia di Campobasso. I più vicini: Guglionesi, Palata, Larino e Tavenna. Altre 7 scosse di terremoto si sono susseguite nei minuti successivi, di magnitudo da 2.0 a 3.0. L'ultima scossa in ordine di tempo si è verificata alle 20:58 che ha come epicentro San Giacomo degli Schiavoni (Campobasso) di magnitudo 2.5 ad una profondità di 8 km.



Lievi danni alle case si sono registrati nel paese di Palata (Campobasso), dove secondo una prima ricognizione ci sono crepe nei muri e danni interni alle abitazioni. Quella di giovedì sera, di magnitudo 5.2, è la seconda scossa seria in meno di 48 ore: poco prima della mezzanotte di Ferragosto, una scossa di 4.7 era stata avvertita tra i Comuni di Palata e Montecilfone. Piccoli crolli anche ad Acquaviva Collecroce, dove un lampione della pubblica illuminazione è caduto.



E' ampia l'area in cui il sisma è stato avvertito. La scossa di terremoto è stata distintamente sentita dalla popolazione anche a Rieti e nei comuni dell'Alto Velino già devastati dal sisma del 2016. E' stata poi avvertita in Campania. La sala di monitoraggio dell'Osservatorio vesuviano - informa la direttrice, la professoressa Francesca Bianco - è stata subissata dalle telefonate di cittadini preoccupati.