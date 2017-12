Maltempo, Molise: allerta "gialla" dalla Protezione civile

Freddo, pioggia in collina e neve oltre gli 800-900 metri, per la perturbazione annunciata che sta interessando in queste ore gran parte del Molise, soprattutto per quanto riguarda il brusco calo delle temperature. Nelle prossime ore, secondo la Protezione civile regionale che ha emesso l'allerta "gialla", si prevedono, a causa dei forti venti, mareggiate sulla costa e difficoltà nella navigazione.