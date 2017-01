Maltempo, l'autostrada A14 riapre ai Tir in Abruzzo e Molise

Cessato il "codice rosso" sull'autostrada A14 in Abruzzo e Molise. Il divieto temporaneo per i mezzi pesanti era stato disposto nel tardo pomeriggio dopo che sulle due regioni aveva ripreso a nevicare intensamente. In serata il miglioramento delle condizioni meteorologiche ha consentito di riaprire l'autostrada anche ai mezzi pesanti.