Maltempo, ancora neve in Abruzzo e Molise: stop ai tir su A14

Ha ripreso a nevicare su Abruzzo e Molise. Nuovamente disposto il 'codice rosso', cioè il divieto temporaneo per i mezzi pesanti, lungo l'A14. Il provvedimento riguarda il tratto compreso tra i caselli di Giulianova e Vasto Sud, in direzione Sud, e quello tra i caselli di Poggio Imperiale e Pescara Sud, in direzione Nord. Caselli presidiati dalle forze dell'ordine, che consentono l'accesso solo ai mezzi con gomme termiche o con catene montate.