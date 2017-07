Incendi in Molise, chiuso tratto dellʼA14 ed evacuato stabilimento della Fiat Termoli 1 di 6 Ansa Ansa Incendi in Molise, chiuso tratto dell'A14 ed evacuato stabilimento della Fiat Termoli 2 di 6 Ansa Ansa Incendi in Molise, chiuso tratto dell'A14 ed evacuato stabilimento della Fiat Termoli 3 di 6 Ansa Ansa Incendi in Molise, chiuso tratto dell'A14 ed evacuato stabilimento della Fiat Termoli 4 di 6 Ansa Ansa Incendi in Molise, chiuso tratto dell'A14 ed evacuato stabilimento della Fiat Termoli 5 di 6 Ansa Ansa Incendi in Molise, chiuso tratto dell'A14 ed evacuato stabilimento della Fiat Termoli 6 di 6 Ansa Ansa Incendi in Molise, chiuso tratto dell'A14 ed evacuato stabilimento della Fiat Termoli leggi dopo slideshow ingrandisci

I primi focolai sono stati avvistati alle 14 ma era già tardi: in poco tempo si sono allargati e hanno investito il polo "Valle Biferno", dove si trova anche lo stabilimento della Fiat. Le fiamme hanno raggiunto le recinzioni, investendo due tensostrutture in plastica dove erano posizionati dei bancali vuoti, a poca distanza dai locali mensa di Termoli III, il capannone dove si producono i motori delle auto.



I vigili del fuoco hanno evacuato operai e impiegati, mentre altre squadre lavoravano a terra, con l'ausilio di un Canadair e due elicotteri. Le fiamme, fortunatamente, non hanno raggiunto né gli impianti produttivi né i siti di stoccaggio di materiali pericolosi e si è lavorato per mettere in sicurezza l'impianto del gas interno allo stabilimento.



L'incendio e il fumo che ha invaso la zona ha costretto Autostrade a chiudere per motivi di sicurezza 20 chilometri di A14 in entrambe le direzioni per oltre 3 ore, tra Vasto sud e Poggio Imperiale. Chiuse anche la SS 87 Sannitica per 6 chilometri attorno allo svincolo del casello di Termoli e la statale Adriatica per 3,5 chilometri mentre è stata sospesa la circolazione ferroviaria tra Termoli e San Severo.