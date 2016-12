Firme false alle elezioni regionali 2013 in Molise, pm: sei indagati

La procura ha concluso le indagini a carico di 6 amministratori locali per le firme false che supportavano alcune delle candidature alle elezioni regionali in Molise del 2013. Chiesto il rinvio a giudizio per il presidente del Consiglio comunale di Campobasso, Michele Durante, e il sindaco di Santa Croce di Magliano, Donato D'Ambrosio. Ad altri 4 è stato notificato l'avviso di conclusione indagini: si tratta di un assessore comunale e 3 sindaci.