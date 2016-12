Cerca gatto in strada, 15enne muore

Una ragazza di 15 anni è morta investita da un'auto mentre cercava il suo gatto a poca distanza da casa. La tragedia è avvenuta alla periferia di Larino (Campobasso). La giovane era in strada alla ricerca dell'animale quando è stata travolta da una vettura guidata da un operaio del posto che si è subito fermato per prestare soccorso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti il 118 e i carabinieri, ma per la ragazza non c'è stato nulla da fare.