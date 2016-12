Cede una cupola di una chiesa in Molise: morto un operaio, due i feriti

Un operaio di 53 anni, Giuseppe Mancino , è morto e due suoi colleghi sono rimasti feriti nel crollo della cupola della chiesa di Pietracatella, in provincia di Campobasso, dove sono in corso lavori di ristrutturazione . L'annuncio è stato dato dal governatore della Regione Molise, Paolo Frattura. I due operai feriti sono stati trasportati in gravi condizioni all'ospedale "Cardarelli" di Campobasso".

Sia la vittima che i due operai feriti, di 42 e 52 anni, erano residenti a Riccia, un piccolo centro situato a 28 chilometri dal luogo della tragedia. Entrambi sono ricoverati in prognosi riservata. Il più giovane è in rianimazione con il torace schiacciato e problemi alla schiena, mentre l'altro è stati operato per seri problemi al bacino e a una spalla.



I lavori erano stati avviati da pochi giorni per rendere agibile la chiesa in seguito ai danni riportati dal terremoto del 31 ottobre 2002. Il crollo, avvenuto intorno alle 13.20, ha interessato una cupola laterale della Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli. La ditta edile è di Gambatesa, paese a pochi chilometri da Pietracatella.



Il racconto dei testimoni - "Erano gravi ma coscienti, sotto choc, chiedevano aiuto". E' la descrizione delle condizioni dei due operai feriti fornita dal primo soccorritore del 118 arrivato alla chiesa di Santa Maria di Costantinopoli. "C'era tanta polvere - ha aggiunto - non si vedeva nulla, c'erano calcinacci e due operai che si muovevano appena e chiedevano aiuto mentre una terza persona era immobile e non parlava". A pochi istanti dal crollo, è giunto sul luogo anche un altro testimone, spaventato dal boato, che ha raccontato: "Appena abbiamo sentito il rumore siamo subito entrati e abbiamo visto che era crollata una volta nella parte destra dell' edificio delle chiesa".