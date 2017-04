Campobasso, incidente sulla statale 647: un morto e un ferito

Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita in un incidente stradale che ha coinvolto una sola automobile sulla strada statale 647 "Fondo Valle del Biferno", in provincia di Campobasso. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine e i tecnici dell'Anas. Accertamenti in corso. Chiuso in entrambe le direzioni il tratto tra il chilometro 74,000 e il chilometro 75,250.