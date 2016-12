Campobasso, dimessa da ospedale muore donna incinta

Tragedia all'ospedale Cardarelli di Campobasso: una donna incinta è morta nella notte dopo essere stata in un primo momento dimessa dalla struttura presso la quale si era rivolta. La vittima, una straniera di 33 anni, era arrivata nel pomeriggio di venerdì al pronto soccorso dell'ospedale, per dolori all'addome, con perdite ematiche, come risulta da una prima ricostruzione. Secondo fonti interne all'ospedale, avrebbe negato la gravidanza.