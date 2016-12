Campobasso, bimbo migrante portato via dall'ospedale con la forza: salvato dagli agenti

Un bimbo ivoriano di circa tre anni , ospite di un centro di accoglienza per migranti di Campobasso, è stato sottratto con forza alle cure dei medici dell' ospedale Cardarelli e portato via da una donna di colore. Quest'ultima ha detto di essere la nonna del piccolo e ha vinto la resistenza del personale sanitario, fuggendo dalla struttura. La polizia è però riuscita a rintracciare e a riportare in ospedale il bimbo, rimasto senza genitori .

Dai primi accertamenti è emerso che la madre del bambino sarebbe morta in uno dei tanti viaggi della speranza, mentre il padre risulta deceduto in Costa d'Avorio.



Gli agenti hanno potuto evitare il peggio grazie alla collaborazione del personale dell'ospedale, il quale ha tentato di impedire alla donna di portare via il piccolo perché mancavano notizie certe sul reale grado di parentela. Quest'ultimo è in corso di accertamento da parte del Tribunale dei minori e dei servizi sociali. Subito dopo la reazione violenta e la fuga.