Campobasso, bimbo investito da furgone in un parcheggio: è grave

Un bambino di sei anni versa in gravi condizioni dopo esser stato investito da un furgone in un parcheggio a Campomarino, in provincia di Campobasso. Al momento dell'incidente il piccolo si trovava all'interno di una tenda insieme ai genitori, venditori ambulanti che stavano allestendo una bancarella. Il conducente del veicolo, durante la manovra, non avrebbe visto la struttura.