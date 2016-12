Campobasso, auto contro un Tir Muoiono papà, figlia di 2 anni e nonna

10:32 - Tre persone sono rimaste uccise in un incidente stradale avvenuto in provincia di Campobasso, su un tratto della statale 647 "Fondo Valle del Biferno", in corrispondenza di Castel Bottaccio. Nello schianto sono rimasti coinvolti un'auto e un mezzo pesante. Sulla vettura viaggiava una famiglia di cinque persone. Le vittime, tutte di Campobasso, sono una bimba di circa due anni, il suo papà di 39 e la nonna di 68.

Ferite e ricoverate nell'ospedale di Termoli la sorellina di cinque anni e la mamma delle bambine. L'auto, una Mercedes, viaggiava in direzione della città molisana. Sotto shock l'autista del Tir. L'impatto sarebbe stato frontale: subito dopo, l'autoarticolato sarebbe finito di traverso sulla carreggiata.



Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Molise, i vigili del fuoco di Termoli e i carabinieri.