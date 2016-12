Campobasso,2 nuove scosse terremoto

Due scosse a distanza di appena un minuto hanno seminato di nuovo il panico in Molise. La prima alle 19.53 ha avuto magnitudo 3.3, poco dopo, alle 19.54, una replica di entità minore (2.4). Gli eventi sono stati nettamente avvertiti a Campobasso e nei centri dell'hinterland. Sale l'allarme tra la gente, in particolare per la coincidenza dell'orario: la scossa maggiore è avvenuta alla stessa ora di quella che sabato sera ha provocato panico.