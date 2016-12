Auto travolge scooter in Molise: muoiono due fratelli gemelli

19:07 - Due fratelli gemelli di 16 anni sono morti in un incidente stradale a Larino, in provincia di Campobasso. I due, poco dopo la mezzanotte, stavano percorrendo una strada alla periferia del paese in sella a uno scooter quando sono stati travolti da un'auto, una Fiat Grande Punto che, guidata da un 23enne italiano, a quanto pare era impegnata in un sorpasso. Uno dei due ragazzi è morto sul colpo, l'altro poco dopo.

Terzo gemello salvo per 5 minuti - Antonello e Giovanni Padulo stavano tornando a casa dopo una festa di compleanno con amici in pizzeria. Il terzo dei gemelli, Giuseppe, si è salvato perché era uscito cinque minuti prima dei fratelli.



Il 23enne che ha travolto i gemelli è stato sottoposto ad alcol-test ed altri accertamenti sanitari obbligatori per verificare la presenza nel sangue di eventuali sostanze. I militari hanno avviato un'indagine per accertare l'esatta dinamica dell'incidente mortale. La vettura del giovane, che risiede in Basso Molise, è stata posta sotto sequestro.



Il sindaco di Larino, Vincenzo Notarangelo, ha proclamato il lutto cittadino. L'intera comunità frentana che conosceva i due gemelli, è sotto shock e si è stretta attorno al dolore della famiglia: la madre, medico del San Timoteo di Termoli, il padre, imprenditore agricolo e del terzo gemello.