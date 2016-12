foto YouReporter.it

01:02

- Il Molise spaccato in due dal maltempo. Sole lungo la costa e pioggia nell'entroterra con disagi al traffico per allagamenti delle sedi stradali e alberi sradicati, soprattutto in provincia di Isernia. I vigili del fuoco hanno rapidamente liberato le strade dagli alberi. A Isernia il traffico è andato in tilt a causa dei tombini scoppiati per la furia dell'acqua.