foto LaPresse

01:09

- Gli uomini della Capitaneria di porto hanno recuperato in mare un cadavere a largo di Campomarino. Secondo i primi accertamenti sarebbe rimasto in acqua non più di tre giorni. Si tratterebbe di un uomo di mezz'età ma non è stato ancora identificato. Lo hanno avvistato, dando subito l'allarme, alcuni villeggianti. Sul posto anche i Carabinieri di Campomarino ed il 118 Molise.