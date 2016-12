Maxi-incidente in Molise: tre morti

foto Ansa 17:58 - Maxi-incidente in Molise, dove uno scontro fra diversi automezzi ha provocato almeno tre morti. Un camion, un bus di linea e due automobili i veicoli coinvolti nel sinistri avvenuto a Lucino, sulla strada statale 647. Secondo le prime indicazioni dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto, oltre alle tre vittime ci sono anche diversi feriti, alcuni dei quali versano in gravi condizioni. Il traffico è bloccato. - Maxi-incidente in Molise, dove uno scontro fra diversi automezzi ha provocato almeno tre morti. Un camion, un bus di linea e due automobili i veicoli coinvolti nel sinistri avvenuto a Lucino, sulla strada statale 647. Secondo le prime indicazioni dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto, oltre alle tre vittime ci sono anche diversi feriti, alcuni dei quali versano in gravi condizioni. Il traffico è bloccato.

Una delle tre vittime dell'incidente si chiamava Orgenta Gianfelice, 69 anni di Castelmauro (Campobasso). La donna viaggiava in prima fila sul pullman e al momento dell'impatto è volata fuori dall'abitacolo finendo poi investita dallo stesso autobus. Le operazioni per la rimozione del corpo sono durate tre ore. Le altre due vittime sono invece gli occupanti del camioncino che non sono stati ancora identificati, ma si tratterebbe di persone provenienti da fuori regione. La Bifernina è rimasta chiusa per tutto il pomeriggio mentre i vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare una gru per rimuovere i mezzi coinvolti.



L'autista del pullman è stato trasportato in gravi condizioni al Cardarelli di Campobasso, mentre è al San Timoteo di Termoli uno dei feriti. L'uomo trasportato nell'ospedale di Termoli si trovava sul pullman dell'Atm al momento dell'impatto con il furgone con a bordo due giovani e la terza auto. Fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione ma è sotto choc. Anche il ferito conferma la prima ricostruzione dei soccorritori: il furgone sarebbe finito contro l'autobus determinando la morte del conducente e del passeggero, mentre la donna sarebbe deceduta perché sbalzata sulla strada da uno dei mezzi coinvolti nel sinistro.