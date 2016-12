foto LaPresse

23:33

- Un bimbo di appena un anno ha rischiato di morire dopo avere ingoiato la batteria di un giocattolo. A salvarlo i medici dell'ospedale di Termoli. I genitori si erano subito accorti di quanto successo e per questo hanno chiesto l'aiuto del 118. Portato al pronto soccorso il piccolo è stato sedato e i medici hanno così potuto estrarre la pila che impediva la respirazione. Il bimbo è stato poi ricoverato in Pediatria in osservazione.