Molise, cade ultraleggero: un morto e un ferito

foto LaPresse 20:19 - Un aereo ultraleggero è precipitato in Molise, nel territorio di Campochiaro, in provincia di Campobasso. Il velivolo si eè schiantato al suolo e ha preso fuoco. I soccorritori hanno tentato di salvare pilota e passeggero, ma per uno dei due non c'è stato nulla da fare. L'altra persona è arrivata all'ospedale "Cardarelli" di Campobasso in gravissime condizioni. Sul posto 118, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia.

Malore per il direttore del campo volo - I due occupanti dell'ultraleggero, molisani, erano partiti dal campo volo di Campochiaro per un addestramento. In fase di atterraggio il velivolo avrebbe superato di circa 400 metri la pista - che è lunga circa 150 metri - e si è schiantato al suolo. Il direttore del campo volo, testimone dell'incidente insieme ad altre persone, ha avuto un malore.