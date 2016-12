foto Da video

18:19

- Una violenta grandinata si è abbattuta nel pomeriggio su Campobasso. In pochi secondi la temperatura è scesa di diversi gradi e le strade della città si sono allagate, mandando in tilt il traffico. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco. Tutto è durato non più di trenta minuti e ora si contano i danni con strade dissestate e marciapiedi distrutti.