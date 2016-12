Maltempo, allerta meteo al Centrosud

La nuova allerta meteo dè causata dalla perturbazione atlantica in transito sul Mediterraneo, che porterà un ulteriore peggioramento nelle prossime ore sulle regioni centro meridionali. Il Dipartimento seguirà l'evolversi della situazione in contatto con le prefetture, le regioni e le strutture locali di protezione civile.



Allerta della Protezione civile in Campania - Peggiorano le condizioni meteo in Campania: secondo quanto rende noto la Protezione Civile della Regione , sono in arrivo copiose precipitazioni anche a carattere di forte rovescio o temporale a partire dalla sera di Pasquetta. La Sala operativa, considerate le previsioni del Centro Funzionale e gli avvisi pervenuti dal Dipartimento, ha trasmesso gli avvisi di avverse condizioni meteo e di criticità idrogeologica. Si raccomanda alle autorità competenti il monitoraggio del territorio anche in ordine alle possibili conseguenze del previsto rinforzo dei venti e del mare.

Criticità idrogeologica in Emilia Romagna - La Protezione civile dell'Emilia-Romagna ha prorogato di altre 29 ore, fino alla notte tra martedi' e mercoledi', l'allerta diramata venerdi' pomeriggio e che scadeva oggi alle 19, riguardante pioggia, criticita' idraulica e criticita' idrogeologica. ''Pur essendo esauriti i fenomeni descritti nell'Allerta del 29 marzo - spiega il bollettino - permane uno stato di criticita' idrogeologica moderato, in particolar modo per i territori centro occidentali della regione, in conseguenza del lento deflusso in alveo delle piene in corso e del possibile manifestarsi di precipitazioni deboli, ma diffuse su tutto il territorio regionale''.

In Ciociaria è allerta per la piena dell'Aniene - Il maltempo non da' tregua in Ciociaria e il fiume Aniene e' in piena dopo le piogge degli ultimi giorni. Il corso d'acqua e' gonfio tra Filettino e Trevi nel Lazio, nel Frusinate. Anche la notte scorsa il maltempo non ha concesso pause e in alta quota e' caduta altra neve. I fiocchi hanno imbiancato la zona alta di Filettino, da quota 1200 metri in su, fino alla stazione sciistica di Campo Staffi, dove in questa stagione, nonostante tanta neve, le piste sono rimaste chiuse con riflessi negativi per il turismo in tutto il comprensorio.