00:15

- Un 15enne di Termoli, in provincia di Campobasso, è ricoverato in coma nel reparto di Rianimazione dell'ospedale "San Timoteo" dopo essere stato trovato privo di sensi sulla spiaggia di Sant'Antonio. Il ragazzino, ubriaco, si sarebbe sentito male dopo una serata trascorsa con gli amici i quali avrebbero allertato il 118: al suo arrivo in ospedale i medici gli hanno riscontrato un coma etilico, quindi lo hanno sottoposto a terapie mirate.