- Giornate nere quelle della vigilia e del Natale sul fronte degli incidenti stradali: 13 le vittime registrate. Il più grave alle porte di Campobasso. In uno scontro frontale si è ditrutta un'intera famiglia: padre (40 anni), madre (33) e la figlia di sei anni. L'impatto sarebbe stato provocato dall'invasione di corsia di un trentenne che è stato denunciato per omicidio colposo plurimo.

Le auto coinvolte nell'incidente, due Bmw, si sono scontrate frontalmente. L'uomo che era alla guida dell'altra auto, un giovane di Termoli (Campobasso), è rimasto ferito ma non è in gravi condizioni. E' stato denunciato per omicidio colposo plurimo: è risultato positivo all'alcol test con un tasso alcolemico di poco superiore alla soglia del consentito.



Quattro morti in due incidenti nel Leccese

Quattro morti e un ferito. E' questo il bilancio di due distinti incidenti stradali avvenuti la notte di Natale nel Salento. Vicino a Corigliano d'Otranto, in uno scontro frontale, sono deceduti due anziani coniugi di 85 e 81 anni; tra Giuggianello e Minervino di Lecce sono morti due giovani, di 20 e 21 anni, che erano a bordo di una Jaguar schiantatasi contro un albero dopo aver centrato un muretto ed essersi ribaltata. Un loro coetaneo è rimasto gravemente ferito.



A Piacenza deceduti due fratelli

Due fratelli di 19 e 21 anni sono morti schiantandosi con la loro auto, una Fiat Bravo, contro il muro di una casa sulla statale 45 a La Verza (Piacenza), a poca distanza dalla loro abitazione dove stavano rientrando, preceduti da un'auto di amici. E' accaduto poco dopo la mezzanotte. Il più giovane, D.A., è morto sul colpo, l'altro, C.A.A., è deceduto poche ore dopo il ricovero all'ospedale.

Un 8oenne morto dopo uno schianto nel Bolognese

Nella vigilia un automobilista di 80 anni è morto nel territorio di Zola Predosa (Bologna) dopo che la vettura su cui viaggiava si è scontrata con un mezzo pesante nei pressi dello svicolo per l'immissione sull'asse attrezzato che porta a Bologna.

Automobilista investe e uccide 22enne sulla Milano-Venezia

Ancora la vigilia di Natale un automobilista alla guida di un furgone sull'autostrada Milano-Venezia - tra i caselli di Soave e Montebello Vicentino, all'altezza di San Bonifacio (Verona) - ha investito ed ucciso il conducente di un autocarro, Severino Zenegaglia di 62 anni, che era stato sbalzato fuori dal suo mezzo durante un incidente.

37enne perde il controllo dell'auto a Roma

Nella serata di ieri un uomo di 37 anni e' morto dopo che l'auto sulla quale viaggiava e' stata coinvolta in un tamponamento a catena sulla via Ostiense a Roma.

A Sassari un 55enne è schizzato fuori dall'abitacolo

Infine la scorsa notte ad Olmedo (Sassari) è morto un automobilista, Antonio Catta, di 55 anni. Secondo i primi accertamenti avrebbe perso il controllo dell'auto andando ad urtare violentemente sulla barriera metallica ed Š stato sbalzato fuori dall'abitacolo.