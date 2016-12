Molise, blitz delle Fiamme Gialle in Regione

La Guardia di Finanza ha perquisito gli uffici della contabilità e della gestione amministrativa del consiglio regionale del Molise: i finanzieri si sono recati in uno stabile separato da quello che ospita la sede del Consiglio. Il sostituto procuratore di Campobasso, Nicola D'Angelo, ha aperto un fascicolo conoscitivo per il quale al momento non vi sono né indagati né ipotesi di reato.



"E' giusto che i controlli si facciano, mai come in questo momento è fondamentale garantire la massima trasparenza", ha commentato il presidente del Consiglio molisano, Mario Pietracupa, sottolineando che la responsabilità delle spese a cui i soldi vengono destinati è in capo a ciascun gruppo consiliare. Al Consiglio regionale del Molise vi sono 17 gruppi, di cui 7 monocellulari a cui fanno capo 30 consiglieri eletti.