foto Carabinieri

23:39

- E' stato ritrovato in un bosco a pochi chilometri da casa il giovane scomparso a Cerro al Volturno (Isernia). Il 22enne è in stato confusionale, ma sta bene. I familiari avevano presentato una denuncia ai carabinieri nel pomeriggio dopo che il giovane non era rientrato a pranzo.