foto Da video Correlati Guarda i due falsi ciechi in azione 06:53 - La Guardia di Finanza di Campobasso ha scoperto due falsi ciechi che percependo indebitamente le indennità, hanno causato un danno erariale per oltre un milione di euro. Un uomo e una donna, a dispetto della diagnosi medica, si muovevano perfettamente sia di giorno che di notte, aggirandosi senza alcun bisogno di assistenza o ausilio. L'uomo era addirittura allenatore dei portieri di una squadra dilettantistica di calcio. - La Guardia di Finanza di Campobasso ha scoperto due falsi ciechi che percependo indebitamente le indennità, hanno causato un danno erariale per oltre un milione di euro. Un uomo e una donna, a dispetto della diagnosi medica, si muovevano perfettamente sia di giorno che di notte, aggirandosi senza alcun bisogno di assistenza o ausilio. L'uomo era addirittura allenatore dei portieri di una squadra dilettantistica di calcio.

Per la donna, dichiarata "cieca assoluta" sin dall'anno 1964 era prevista una indennita' mensile di 1.850 euro. Ma le immagini riprese dai militari documentano come la signora attraversasse la strada da sola, con padronanza e sicurezza, ed al mercato scegliesse con cura i prodotti ortofrutticoli da acquistare.



Prove schiaccianti anche a carico dell'uomo uomo, classe 1971, con indennita' di 1.200 euro ma da anni impegnato in attivita' sportive come allenatore dei portieri in una squadra dilettantistica di calcio. Anche lui "cieco assoluto", nei filmati dei Finanzieri si muove invece con disinvoltura fra i pali e l'erbetta dei campi di gioco, calciando tiri precisi in direzione dei suoi allievi.



Il danno erariale causato dai due falsi ciechi ammonta a 1.052.480,13 euro e l'importo dovra' essere restituito, ferme restando le responsabilita' penali accertate a loro carico. L'uomo e la donna sono stati segnalati all'Autorita' Giudiziaria di Campobasso.