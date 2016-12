foto Ansa

11:20

- La Cassazione ha confermato la condanna a 5 anni di reclusione nei confronti dei quattro imputati per il crollo della scuola a San Giuliano di Puglia, avvenuto nell'ottobre 2002, in cui morirono 27 bambini e una maestra. Respinti i ricorsi degli imputati, tra cui il capo ufficio tecnico comunale e due costruttori. Già definitiva era invece la condanna a due anni di carcere per l'ex sindaco, che nella tragedia perse una figlia.