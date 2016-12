Abuso d'ufficio, condannato Iorio

00:15

- Il governatore del Molise Michele Iorio è stato condannato a un anno e 6 mesi per abuso d'ufficio. La sentenza è stata emessa dai giudici del tribunale di Campobasso al termine del processo per la vicenda Bain&Co, la società presso la quale lavorava uno dei figli del governatore e che aveva ottenuto due consulenze dalla Regione Molise. Già annunciato ricorso in appello.