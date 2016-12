Appalti truccati in Molise: quattro arresti, 138 indagati

La guardia di finanza di Isernia ha arrestato il sindaco di Forlì del Sannio e tre imprenditori, tra cui il fratello del primo cittadino, nell'inchiesta sugli appalti truccati in cui sono indagate 138 persone tra funzionari pubblici e industriali. Inoltre è stata disposta l'interdizione dai pubblici uffici per un funzionario della Regione. Per gli inquirenti 27 milioni di euro, destinati al dissesto idrogeologico, sono stati sottratti illecitamente.