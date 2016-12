5 luglio 2014 Papa Francesco in visita in Molise:

21:18 - Visita pastorale lampo di papa Francesco in Molise, la quinta in Italia. Il Pontefice, da Campobasso, ha lanciato un appello per un vero e proprio "patto per il lavoro", mettendo insieme le varie forze in campo localmente in una prospettiva di solidarietà e con una strategia concordata a livello nazionale. "La domenica sia libera dal lavoro", ha detto.

"Si tratta di conciliare i tempi del lavoro con i tempi della famiglia", ha detto papa Francesco nel suo discorso all'Università del Molise incontrando il mondo del lavoro e dell'industria. Il Santo Padre ha definito questo un punto "critico", che ci permette di discernere, di valutare la qualità umana del sistema economico in cui ci troviamo".



"Oggi vorrei unire la mia voce a quella di tanti lavoratori e imprenditori di questo territorio nel chiedere che possa attuarsi anche qui un 'patto per il lavoro'", ha aggiunto. "Non avere lavoro non è solo non avere il necessario per vivere: no, noi possiamo mangiare tutti i giorni, andare alla Caritas o altre associazioni. Il problema è non portare il pane a casa, questo toglie la dignità", ha aggiunto il Papa a Campobasso. "Il problema più grave non è la fame, è la dignità: dobbiamo difenderla e la dà il lavoro".

"Basta ambizioni e rivalità nella Chiesa" - Il Santo Padre ha poi esortato gli uomini di Chiesa con queste parole: "Il Signore ci libera da ambizioni e rivalità, che minano l'unità e la comunione. Ci libera dalla sfiducia, dalla tristezza, dalla paura, dal vuoto interiore, dall'isolamento, dai rimpianti, dalle lamentele". E ancora: "Anche nelle nostre comunità infatti non mancano atteggiamenti negativi, che rendono le persone autoreferenziali, preoccupate più di difendersi che di donarsi. Ma Cristo ci libera da questo grigiore esistenziale".



"Con spirito a Lampedusa, piango dramma senza fine" - Nella serata di sabato, tornato in Vaticano, il Papa ha diffuso un messaggio a un anno dalla sua visita a Lampedusa. "Mi reco ancora una volta spiritualmente al largo del mare Mediterraneo per piangere con quanti sono nel dolore e per gettare i fiori della preghiera di suffragio per le donne, gli uomini e i bambini che sono vittime di un dramma che sembra senza fine".



"Auspico che le istituzioni competenti, specialmente a livello europeo, siano più coraggiose e generose nel soccorso ai profughi". Lo dice Papa Francesco in un messaggio all'arcivescovo di Agrigento, a un anno dalla sua visita a Lampedusa. Ai cristiani e a tutti chiede di continuare a chinarsi su chi ha bisogno".



"Problema immigrati ora più grave di un anno fa" - "A distanza di un anno il problema dell'immigrazione si sta aggravando e altre tragedie si sono purtroppo susseguite ad un ritmo incalzante. Il nostro cuore - spiega il Papa - fa fatica ad accettare la morte di questi nostri fratelli e sorelle".