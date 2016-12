23:34 - Interrotti i collegamenti via mare tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia) per le condizioni del tempo. Entrambe le imbarcazioni che effettuano le spole sono rimaste in porto. La capitaneria di porto ha diramato un avviso di burrasca che prevede mare agitato e vento forte di nord-ovest a forza 8.