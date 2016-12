Isernia, cade ascensore in ospedale

00:16 - Paura questa sera all'ospedale di Venafro (Isernia), dove un ascensore è precipitato arrestandosi tra il secondo e il primo piano. Tre persone, due infermieri e un paziente trasportato in barella, sono rimasti intrappolati nella cabina: illesi, sono stati soccorsi in stato di shock. Sul posto sono arrivati i carabinieri per accertare le cause del guasto. La struttura è parzialmente dismessa dopo i tagli disposti dal piano sanitario regionale.