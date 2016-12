16:01 - Ferma gli automobilisti per consegnare i volantini della protesta del movimento dei Forconi, ma da una vettura spunta una pistola ad aria compressa e parte subito un colpo. Vittima dell'episodio una manifestante di 21 anni che sostava davanti alla rotonda di un centro commerciale a Termoli. La giovane per fortuna non ha riportato lesioni.