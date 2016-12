Campobasso, muore dopo intervento per dimagrire: disposta l'autopsia

19:00 - La procura di Larino, in provincia di Campobasso, ha disposto l'autopsia sul corpo della donna deceduta dopo un intervento chirurgico finalizzato alla perdita di peso. L'esame permetterà di individuare le cause della morte di Concetta Vicciantuoni, 32 anni, di San Severo (Foggia), i cui familiari avevano presentato un esposto. Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Termoli (Campobasso).

L'esame autoptico sarà effettuato il 27 dicembre. Solo in seguito ai risultati, sarà possibile capire se la donna è morta a causa di qualche errore o se il suo quadro clinico, già delicato a causa di alcune patologie preesistenti come l'obesità, fosse già compromesso.



Quel che è certo è che l'intervento era perfettamente riuscito e che le fatali complicazioni sono emerse solo successivamente.