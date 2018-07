Molise, ambulanza impegnata e Tac ferma: morte cerebrale per un 47enne

Un 47enne si trova in stato di morte cerebrale dopo l'attesa a Larino (Campobasso) dell'ambulanza e il tentativo di ricovero a Termoli, dove la Tac era ferma per manutenzione. Per tentare di salvargli la vita, i soccorritori hanno portato l'uomo a San Giovanni Rotondo (Foggia). Il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha inviato in Molise una task force, coadiuvata dai Nas, per indagare sulla vicenda: "Non è possibile morire per cattiva organizzazione".