Modena: per Dna non è il padre, ma per giudici deve mantenere figli

Quei due gemellini non sono i suoi figli: a provarlo è il test del Dna che ha confermato quello che da sempre sospettava, il tradimento della moglie, poi andata via di casa con i piccoli. Ma una sentenza della Corte di Appello di Bologna ha stabilito che l'uomo, un modenese, non potrà disconoscere quei due bambini e dovrà lo stesso provvedere al loro mantenimento, respingendo così il suo ricorso, presentato dopo la separazione dalla donna. In casi come questo, infatti, per i giudici prevale come interesse superiore la tutela dei minori.