Moby Prince, commissione d'inchiesta: "Indagini carenti"

La relazione definisce "carente e condizionata da diversi fattori esterni" l'indagine della procura di Livorno. Ritiene che la petroliera "si trovasse in zona di divieto di ancoraggio" e che il Moby Prince abbia avuto un'alterazione nella rotta di navigazione. Quanto ai soccorsi, alcuni passeggeri - secondo la commissione - potevano essere salvati ma durante le ore cruciali "la Capitaneria di porto apparve del tutto incapace di coordinare un'azione di soccorso".



Grasso: Commissione ha scoperto documenti nascosti - "Desidero ringraziare il presidente e i membri della Commissione per il vostro instancabile impegno, anche per la scoperta di documenti nascosti, fatto decisivo e importante". Lo ha detto il presidente del Senato, Pietro Grasso, commentando i lavori della Commissione parlamentare. "La vostra relazione - ha aggiunto Grasso - approvata all'unanimità, è un atto di rispetto verso i familiari, i sopravvissuti e di impegno verso le vittime per accertare la verità con la forza del diritto de dal giustizia".



Gentiloni: dopo 27 anni ferita ancora aperta - "Esprimo vicinanza alle famiglie delle vittime" della tragedia della Moby Prince che "dopo 27 anni è una ferita ancora aperta nella storia del Paese". Lo scrive il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, in un messaggio inviato a Silvio Lai, presidente della commissione d'inchiesta sulla Moby Prince che oggi ha presentato la relazione conclusiva. Gentiloni ha ringraziato i componenti della commissione "per la scrupolosa attività di indagine".