15:38 - Fino a Natale la situazione rimarrà tranquilla, con poche piogge e poco freddo: protagoniste quindi saranno le nebbie, a tratti anche fitte e insistenti, presenti soprattutto in Valpadana, lungo le coste dell’Alto Adriatico e nelle valli di Toscana, Umbria e Lazio. Una situazione più autunnale che invernale, dovuta alla presenza dell’Anticiclone di Natale, ovvero una robusta area di alta pressione che occuperà stabilmente il Mediterraneo Centrale e Occidentale, compresa la nostra Penisola. Tutto ciò significa che anche a Natale il tempo avrà un sapore praticamente autunnale: ci attende infatti una giornata decisamente tiepida (temperature tipiche di novembre), tra sole e nuvole, senza piogge e con un po’ di nebbie specie in Valpadana e lungo il versante adriatico.

Tuttavia l’inverno ha già pronto il primo forte ruggito. Subito dopo Natale arriverà infatti il Gelo di S.Stefano, una poderosa irruzione di aria di origine artica, proveniente cioè dalle freddissime regioni all’interno del Circolo Polare Artico. Così già a S.Stefano le temperature subiranno un brusco calo, con il freddo accentuato dai venti gelidi che spazzeranno la Penisola, mentre le piogge – a tratti intense – bagneranno soprattutto il Centrosud, accompagnate da nevicate fino a quote collinari. Anche sabato 27 dicembre farà decisamente freddo in tutta Italia, con piogge e nevicate però concentrate più che altro al Sud. Nel complesso, nell’arco di 48 ore, tra il 26 e il 27 dicembre, in gran parte d’Italia le temperature caleranno in modo brusco di 8-10 gradi!



E, dopo aver portato il freddo, nei giorni successivi l’inverno molto probabilmente ci regalerà anche l’altro ingrediente tipico di questa stagione: la neve in città! Secondo le proiezioni dei modelli del Centro Epson Meteo infatti domenica 28 dicembre dovrebbero transitare umide e piovose correnti atlantiche che però troveranno sul nostro Paese l’aria gelida appena arrivata dall’Artico: da questo scontro nasceranno nevicate diffuse su gran parte del Nord, in montagna e sulle zone di pianura, specie in Piemonte, Lombardia, Emilia Occidentale e Veneto.



Tra le città che probabilmente verranno imbiancate dalla neve ci sono anche Torino, Milano, Parma, Brescia e Verona, ma i fiocchi potrebbero sfiorare anche Bologna. Si tratta chiaramente di proiezioni di medio-lungo periodo, che quindi presentano ancora un importante grado di incertezza, ma in ogni caso questo è al momento lo scenario più credibile per la fine di questa settimana.



Cosa succederà poi negli ultimi giorni dell’anno? Le umide correnti atlantiche che porteranno la neve attenueranno anche il freddo, ma già tra lunedì 29 e martedì 30 dicembre potrebbe tornare il gelo: le proiezioni a lungo termine infatti indicano come scenario più probabile quello in cui sull’Italia torneranno a scorrere le gelide correnti artiche, capaci di creare le condizioni favorevoli per altre nevicate. A Capodanno quindi è probabile che protagonisti siano il freddo e la neve, anche se questa linea di tendenza andrà confermata nei prossimi giorni, con le nuove proiezioni dei modelli.