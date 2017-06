28 giugno 2017 13:29 Miss sfregiata con lʼacido, Gessica Notaro in aula: "Tavares, lʼamore più grande" La 28enne aggredita dallʼex compagno, testimoniando a Rimini nellʼudienza del processo per stalking, ricostruisce la sua storia col capoverdiano

"Tavares è stato l'amore più grande della mia vita, nonostante i tradimenti e le difficoltà nel rapporto per via degli atteggiamenti di lui. Ma non riuscivo a lasciarlo. Quando ho iniziato a vedere le cose con lucidità ho preso forza e mi sono decisa a lasciarlo". Lo ha detto Gessica Notaro, la 28enne aggredita con l'acido dall'ex compagno Edson Tavares, testimoniando in aula a Rimini nell'udienza del processo per stalking, dove ricostruisce la sua storia col capoverdiano.

Vittima e imputato in aulaE' cominciata così in tribunale a Rimini l'udienza del processo per stalking a carico di Edson Tavares, il 29enne di Capo Verde accusato di aver aggredito e sfregiato con l'acido, il 10 gennaio, sotto casa, l'ex fidanzata, la 28enne Gessica Notaro. La giovane era presente in aula, per rendere la propria testimonianza. Nei mesi precedenti all'agguato Gessica aveva denunciato l'ex per stalking, perché lui non voleva rassegnarsi alla fine della loro relazione. A Tavares era stato imposto il divieto di avvicinarsi alla ragazza, ma il provvedimento non lo ha fermato, fino all'epilogo dello scorso inverno. Notaro e Tavares per un istante hanno incrociato il loro sguardo. Lei non porta la benda all'occhio sinistro, dove ha già subito vari interventi chirurgici, per mostrare i segni dell'aggressione subita a gennaio. A separare vittima e imputato, durante la deposizione di lei, c'era un paravento per garantire la tranquillità di Gessica.

La vita di Gessica dopo l'aggressioneIl momento per Gessica è particolarmente delicato, perché ha subito diversi interventi chirurgici, tra quelli all'occhio sinistro e al viso. Ma per lei la strada verso la riappropriazione della normalità è ancora lunga e le operazioni che dovrà affrontare non sono poche. L'ultima all'occhio sinistro, ma non sa ancora se potrà recuperare la vista. "Non perderò un'udienza - ha ribadito in più occasioni - Non voglio vendetta, ma quella persona deve pagare per il male che mi ha fatto". Intanto Gessica ha ripreso a lavorare al Delfinario di Rimini con i leoni marini, la sua "seconda famiglia".