Minorenni violentate a Roma, la mamma di "Alessio il sinto": "Mi dispiace, ma mio figlio non fa queste cose"

"Mi dispiace per quella ragazza. Questo tipo di violenza va punita con il carcere, ma mio figlio non fa queste cose" Durante la puntata di "Matrix" in onda mercoledì 8 novembre è andata in onda l'esclusiva intervista alla mamma di "Alessio il sinto", il nomade di 21 anni, di origine bosniaca arrestato per aver violentato due 14enni a Roma. Le telecamere della trasmissione di Canale 5 sono infatti andate nel campo nomadi di via di Salone, uno dei più grandi della capitale, dove hanno raccolto la testimonianza della madre: "Ma quale violenza? Lui sta sempre con me, resta a casa per guardare i suoi fratelli. Se avesse voluto fare sesso sarebbe andato con una prostituta". E tra le interviste rilasciate nel campo, la donna non è l'unica che difende il ragazzo.